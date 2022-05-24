Perets_Igor

Документация. Вайрфреймы. UX решения. Скриншоты в стор (с локализацией). Укр-рус-анг переводы.

Помогу с документированием - Укр-рус-анг, связно, функционально, понятно.

Составление вайрфреймов для функциональности, чтоб было удобно пользоваться.

Помогу подготовить скриншоты в сторы, или банера для рассылок - с локалями.

Перевод документаций.

Более 6 лет в IT сфере, плюс пару лет на производстве по Тойотовской системе менеджмента.

Аналитические наклонности имеются. Если надо что-то оптимизировать или систематизировать - это можно)