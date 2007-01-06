Цель: претендую на должность референта-переводчика
Образование: 2001-2006 "Ленинградский государственный педагогический колледж"
факультет лингвистики
Специальность: учитель иностранного (немецкого) языка основной общеобразовательной школы
Специализация: прошла полный курс обучения в ГОУ СПО "ЛГПК" Краснодарского края по программе дополнительного образования "Деловой иностранный язык и профессиональные коммуникации"
Увлечения: изучение языков, компьютеры, автомобили, чтение.
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