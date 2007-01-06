Цель: претендую на должность референта-переводчика

Образование: 2001-2006 "Ленинградский государственный педагогический колледж"

факультет лингвистики

Специальность: учитель иностранного (немецкого) языка основной общеобразовательной школы

Специализация: прошла полный курс обучения в ГОУ СПО "ЛГПК" Краснодарского края по программе дополнительного образования "Деловой иностранный язык и профессиональные коммуникации"

Увлечения: изучение языков, компьютеры, автомобили, чтение.