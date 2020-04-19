Качественная ретушь и визуальное оформление

Добрый день! Меня зовут Арина, я профессиональный ретушер и фотограф. Выполняю Базовую и Журнальную/High End ретушь.Также предлагаю услуги по созданию дизайна для соцсетей: создание макетов для рекламы, разработка вечной ленты, визуал профиля раскладка, обложки для сторис, инста-лендинг. ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ: • Исполнение заказов в оговоренные сроки• Качественная техника ретуши (не использую размытие и микс-кисть)• Единый стиль в обработке в соответствии с вашими предпочтениями• Оптимальное соотношение "Цена – Качество"• Принимаю заказы из всех стран мираБуду рада сотрудничеству!