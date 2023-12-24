Качественное наполнение сайтов
Работаю с любыми CMS, в т. ч. и с самописными админ панелями
Карточка товара (наполнение, редактирование)
- подробные технические характеристики
- высокое качество изображений продуктов
- видео-обзоры c YouTube каналов производителей и поставщиков
- связку с совместимыми товарами
- описание товара (копипаст, рерайт, копирайт)
- прописывание мета-тегов для SEO: title, description, кeywords
Быстрый поиск и анализ информации
Ретушь и обработка фото
Качественное описание
SEO Продвижение сайтов
Аудит конкурентов
Подбор ключевых запросов и составление семантического ядра сайта (СЯ)
Разработка структуры сайта на основе СЯ
Составление ТЗ для копирайтеров и программистов, контроль их выполнения
Оптимизация сайта (внутренняя и внешняя)
Анализ ссылочной массы на параметры качества
К работе подхожу ответственно. Качество и сроки гарантирую!
почта: [email protected]
телеграм: @o_cont
Портфолио
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