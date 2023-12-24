Качественное наполнение сайтов. SEO оптимизация.

Качественное наполнение сайтов

Работаю с любыми CMS, в т. ч. и с самописными админ панелями

Карточка товара (наполнение, редактирование)

- подробные технические характеристики

- высокое качество изображений продуктов

- видео-обзоры c YouTube каналов производителей и поставщиков

- связку с совместимыми товарами

- описание товара (копипаст, рерайт, копирайт)

- прописывание мета-тегов для SEO: title, description, кeywords

Быстрый поиск и анализ информации

Ретушь и обработка фото

Качественное описание

SEO Продвижение сайтов

Аудит конкурентов

Подбор ключевых запросов и составление семантического ядра сайта (СЯ)

Разработка структуры сайта на основе СЯ

Составление ТЗ для копирайтеров и программистов, контроль их выполнения

Оптимизация сайта (внутренняя и внешняя)

Анализ ссылочной массы на параметры качества

К работе подхожу ответственно. Качество и сроки гарантирую!

почта: [email protected]

телеграм: @o_cont