PerfectoGrosso

Web is my life!

Привет, я Эдвард!

За 4 года своего осмысленного существования, я достиг большое количество поставленных целей и нашёл дело всей своей жизни. Каждый день я прокачиваю свой скилл и развиваюсь в интересных для меня направлениях. Ах да, вот и они:

- Веб-дизайн (Профессиональный уровень)

- Веб-разработка (Высокий уровень)

﻿ ﻿- Вёрстка (Профессиональный уровень)

﻿ ﻿- Front - End |HTML CSS JS| (Высокий уровень) ﻿

﻿﻿- Back-End |PHP MySQL| (Начальный уровень, в процессе активного изучения)

Имею опыт работы на других биржах фриланса, а также небольшое портфолио. Мечтаю набраться опыта и стать профи в своём деле!