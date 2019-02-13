PerfectoGrosso

Эдвард Фримен PerfectoGrossoPerfectoGrosso
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web is my life!
Привет, я Эдвард!
За 4 года своего осмысленного существования, я достиг большое количество поставленных целей и нашёл дело всей своей жизни. Каждый день я прокачиваю свой скилл и развиваюсь в интересных для меня направлениях. Ах да, вот и они:
- Веб-дизайн (Профессиональный уровень)
- Веб-разработка (Высокий уровень)
- - Вёрстка (Профессиональный уровень)
- - Front - End |HTML CSS JS| (Высокий уровень)
- - Back-End |PHP MySQL| (Начальный уровень, в процессе активного изучения)
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