Разработка сайтов на платформе Tilda

Всем привет, меня зовут Алексей!

Отвественный исполнитель для вашего проекта. Создаю красивые, современные, простые и сложные, анимированные и статичные сайты на платформе Tilda, которые хорошо себя продвигают в поисковой выдачи Google и Яндекс. Работаю по вашему ТЗ или можем составить его вместе.

Имеется сертификат об окончании курсов по созданию сайтов на Tilda. Всегда развиваюсь проходя какие-нибудь курсы получая новые знания. Буду рад помочь!