Разработка сайтов на платформе Tilda
Всем привет, меня зовут Алексей!
Отвественный исполнитель для вашего проекта. Создаю красивые, современные, простые и сложные, анимированные и статичные сайты на платформе Tilda, которые хорошо себя продвигают в поисковой выдачи Google и Яндекс. Работаю по вашему ТЗ или можем составить его вместе.
Имеется сертификат об окончании курсов по созданию сайтов на Tilda. Всегда развиваюсь проходя какие-нибудь курсы получая новые знания. Буду рад помочь!
Я против войны в Украине!