Разработка чат ботов, парсинг сайтов, инженерия, разработка металлоконструкций, или электроприборов

Всем привет!

Я разрабатываю чат боты, мой язык программирования Python, так же разрабатываю парсеры для сайтов.

Разработаю любую конструкцию с нуля, сделаю производственные чертежи, есть опыт в параметрическом моделировании(Разработаю конструкцию, и если таких конструкций много но отличаются какими то параметрами, сделаю так, чтоб вы вводили параметры и готовая конструкция отправлялась на станок), изготовлю электроприбор любой сложности под ваши нужды.