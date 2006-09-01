Телефон:0978178930
Эл. почта:[email protected]
Образование
с 09.2006 по 01.2012
КНЕУ (Киевский Национальный Экономический Университет), Международная экономика ,
КиевДаКККИМ (Государственная академия управления кадрами культуры и исскуств)
Факультет- современная хореографи
Опыт работы
Руководитель студии академия танца STYLE (спорт)-открытие студии танца
- набор и обучение сотрудников
- контроль всех внутренних и внешних процессов
-поиск клиентов
-реклама
Личный помошник главного разработчикаGTP (IT)- удаленная работа
- поиск и собеседования кандидатов в сфере IT технологий
- составление KPI
-подготовка анализов по новым рынкам
Стажер
Дельта банк (Банк)
Консультирование клиентов, продажа продуктов банка, изучение банковской сферы.
Офис-менеджерАтлантик Груп (реклама)
работа с документами, выполнения указаний руководителя, планирование работы офиса, консультирование клиентов, оформление виз и организация поездок сотрудников.
Финансовый консультантFidem Life (страхование жизни)-поиск клиентов
-анализ финансовой стабильности клиентов
- набор и обучение персонала
-контроль за работой сотрудников
Менеджер спорт.клубаСК "ГУРТ" (спорт)-Административная деятельность,
-набор и обучение персонала,
-привлечение клиентов,
-ведение документации,
-реклама,