Pershuna

Ольга Першина Pershuna

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
HR-менеджер,рерайтер

Телефон:0978178930

Эл. почта:[email protected]

Образование

с 09.2006 по 01.2012

КНЕУ (Киевский Национальный Экономический Университет), Международная экономика ,

КиевДаКККИМ (Государственная академия управления кадрами культуры и исскуств)

Факультет- современная хореографи

Опыт работы

Руководитель студии академия танца STYLE (спорт)-открытие студии танца

- набор и обучение сотрудников

- контроль всех внутренних и внешних процессов 

-поиск клиентов

-реклама

Личный помошник главного разработчикаGTP (IT)- удаленная работа

- поиск и собеседования кандидатов в сфере IT технологий

- составление KPI

-подготовка анализов по новым рынкам

Стажер

Дельта банк (Банк)

Консультирование клиентов, продажа продуктов банка, изучение банковской сферы.

Офис-менеджерАтлантик Груп (реклама)

работа с документами, выполнения указаний руководителя, планирование работы офиса, консультирование клиентов, оформление виз и организация поездок сотрудников.

Финансовый консультантFidem Life (страхование жизни)-поиск клиентов

-анализ финансовой стабильности клиентов

- набор и обучение персонала

-контроль за работой сотрудников

Менеджер спорт.клубаСК "ГУРТ" (спорт)-Административная деятельность,

-набор и обучение персонала,

-привлечение клиентов,

-ведение документации, 

-реклама,