Ваша команда здесь! SMM, SEO, создание и поддержка сайтов.

Уважаемые клиенты, мы работаем для вас командой (не рекламное агентство!), ведь каждый должен заниматься своим делом!

За стратегии и эффективное продвижение отвечает smm-менеджер (высшее образование факультета менеджмента и экономики, специальность: менеджмент рекламного дела).

Грамотное и интересное наполнение ведение гарантирует филолог (также с высшим образованием).

Дизайн ваших сообществ в руках профессиональных дизайнеров-художников, которые готовы качественно воплотить ваши идеи в продающем дизайне.

SEO специалист (он же создатель сайтов) делает свою работу в точно указанные сроки и с максимальной эффективностью!

Наша команда гарантирует качественную ежедневную работу с вашим сообществом, независимо от наших отпусков, больничных и форс-мажоров!