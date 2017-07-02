Уважаемые клиенты, мы работаем для вас командой (не рекламное агентство!), ведь каждый должен заниматься своим делом!
За стратегии и эффективное продвижение отвечает smm-менеджер (высшее образование факультета менеджмента и экономики, специальность: менеджмент рекламного дела).
Грамотное и интересное наполнение ведение гарантирует филолог (также с высшим образованием).
Дизайн ваших сообществ в руках профессиональных дизайнеров-художников, которые готовы качественно воплотить ваши идеи в продающем дизайне.
SEO специалист (он же создатель сайтов) делает свою работу в точно указанные сроки и с максимальной эффективностью!
Наша команда гарантирует качественную ежедневную работу с вашим сообществом, независимо от наших отпусков, больничных и форс-мажоров!