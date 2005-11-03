Есть конфигурация "Подрядчик строительства 3.0 Управление строительным производством". Конфигурация на текущий момент не внедрена в компании. Планируется: 1. Доработка, изменение функционала 2. Создание новых отчетов Требуется создание отчета средствами СКД, т.е. хорошее знание СКД. ...
- $100Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $25
Есть альфа-версия магазина www.mashtab.ru Что необходимо сделать: 1)Сделать по образцу http://www.botynok.ru/index.php?productID=244 выпадающие меню с возможностью выбора. Таких доп. меню 2: цвет: размер: И соответственно, возможность добавлять/удалять цвета и размеры в ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $20
Есть альфа-версия магазина www.mashtab.ru Что хотелось бы изменить на данный момент: 1) Чтобы всплывающие фотографии открывались не на целое окно, а под размер фотки. 2) Сделать по образцу http://www.botynok.ru/index.php?productID=244 выпадающие меню с возможностью ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $40
Требуется сделать 2 вещи : 1) Возможность добавлять на странице с товаром более одной дополнительной фотографии. При этом фотография или всплывает в новом окне, или (что будет значительно лучше) открывается на той же странице. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад