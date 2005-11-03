Perz

Гость Perz

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Создать отчет 1С 8 на СКД

    $100

    Есть конфигурация "Подрядчик строительства 3.0 Управление строительным производством". Конфигурация на текущий момент не внедрена в компании. Планируется: 1. Доработка, изменение функционала 2. Создание новых отчетов Требуется создание отчета средствами СКД, т.е. хорошее знание СКД. ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактирование shop script 2.0

    $25

    Есть альфа-версия магазина www.mashtab.ru Что необходимо сделать: 1)Сделать по образцу http://www.botynok.ru/index.php?productID=244 выпадающие меню с возможностью выбора. Таких доп. меню 2: цвет: размер: И соответственно, возможность добавлять/удалять цвета и размеры в ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Редактирование shop-script 2.0

    $20

    Есть альфа-версия магазина www.mashtab.ru Что хотелось бы изменить на данный момент: 1) Чтобы всплывающие фотографии открывались не на целое окно, а под размер фотки. 2) Сделать по образцу http://www.botynok.ru/index.php?productID=244 выпадающие меню с возможностью ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Редактирование для скрипта shop script 2.0

    $40

    Требуется сделать 2 вещи : 1) Возможность добавлять на странице с товаром более одной дополнительной фотографии. При этом фотография или всплывает в новом окне, или (что будет значительно лучше) открывается на той же странице. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
mumur
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Редактирование shop-script 2.0
Такого заказчика я еще не встречал - относится с исключительным пониманием, интересуется самой работой, а не только результатом. Готов работать с ним всегда и на любых проектах