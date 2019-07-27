PeshinVladimir

Качественная настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ по РСЯ. Кампании на ретаргетинг.

Создание рекламной кампании с нуля:

- аудит сайта и коммерческого предложения (можно как отдельную услугу, бесплатно, за отзыв);

- рекомендации по их усовершенствованию;

- поиск самых горячих ключей, ключей Ваших конкурентов;

- установка системы аналитики Яндекс.Метрика и настройка конверсионной цели;

- составление тестовой рекламной кампании на бюджете равном прибыли от одного клиента (минимально 2000-3000руб.);

- ведение тестовой РК 3-4 дня, корректировка при необходимости (до получения первых

конверсий);

- отчет по результатам теста;

- запуск основной РК с максимальным количеством ключей;

- ведение основной РК 1 неделю - оптимизация ключей, объявлений, аудитории, географии и т.д.

(на снижение цены клиента, либо на увеличение числа клиентов);

- план дальнейших действий.

Ведение и оптимизация рекламы:

- анализ существующей рекламной кампании, сайта, коммерческого предложения (можно как

отдельную услугу, бесплатно, за отзыв);

- выдача рекомендаций по улучшению;

- анализ данных метрики, вебвизора;

- работа со ставками за клик – по ключам, объявлениям, аудитории, географии и т.д. (на

снижение цены клиента, либо на увеличение числа клиентов);

- изменение, добавление объявлений;

-добавление, тестирование ключей;

- добавление новых рекламных кампаний на ретаргетинг.

Также смотри полезную информация у меня на странице ВК https://vk.com/i_n_t_marketing