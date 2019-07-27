PeshinVladimir

Создание рекламной кампании с нуля:
- аудит сайта и коммерческого предложения (можно как отдельную услугу, бесплатно, за отзыв);
- рекомендации по их усовершенствованию;
- поиск самых горячих ключей, ключей Ваших конкурентов;
- установка системы аналитики Яндекс.Метрика и настройка конверсионной цели;
- составление тестовой рекламной кампании на бюджете равном прибыли от одного клиента (минимально 2000-3000руб.);
- ведение тестовой РК 3-4 дня, корректировка при необходимости (до получения первых
конверсий);
- отчет по результатам теста;
- запуск основной РК с максимальным количеством ключей;
- ведение основной РК 1 неделю - оптимизация ключей, объявлений, аудитории, географии и т.д.
(на снижение цены клиента, либо на увеличение числа клиентов);
- план дальнейших действий.
Ведение и оптимизация рекламы:
- анализ существующей рекламной кампании, сайта, коммерческого предложения (можно как
отдельную услугу, бесплатно, за отзыв);
- выдача рекомендаций по улучшению;
- анализ данных метрики, вебвизора;
- работа со ставками за клик – по ключам, объявлениям, аудитории, географии и т.д. (на
снижение цены клиента, либо на увеличение числа клиентов);
- изменение, добавление объявлений;
-добавление, тестирование ключей;
- добавление новых рекламных кампаний на ретаргетинг.
Также смотри полезную информация у меня на странице ВК https://vk.com/i_n_t_marketing