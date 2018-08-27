FrontEnd разработчик

В далеком 2015 году я загорелся идеей профессионального создания эффективных сайтов. Тогда я понял, что выживает тот, кто делает свою работу максимально качественно.

Тогда я твердо решил, что буду развивать в этом направлении. Так и получилось: бессонные ночи, месяцы учебы и тысячи часов тренировок сделали свое дело - теперь я могу с гордостью сказать, что я доволен качеством своих услуг.

Мои Услуги:

- Прототипирование сайтов

- Создание дизайн макета сайта в Photoshop

- Верстка сайтов из макета

- Создание продающих LandingPage

- Посадка сайта на CMS/CMF MODX

- Написание продающих текстов

- Контекстная реклама

- SEO оптимизация

Чему я научился за столь длинный путь - мои знания и навыки:

- Прототипирование сайтов

- Профессиональная работа в Photoshop

- Адаптивная верстка сайтов с использованием JavaScript в купе с jquery

- Создание веб-приложений с использованием Vue.js

- Базовые навыки работы с PHP

У вас есть проект для меня ?

В таком случае пишите мне, и мы доведем вашу идею

от прототипа до реализации.

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