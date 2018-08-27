В далеком 2015 году я загорелся идеей профессионального создания эффективных сайтов. Тогда я понял, что выживает тот, кто делает свою работу максимально качественно.
Тогда я твердо решил, что буду развивать в этом направлении. Так и получилось: бессонные ночи, месяцы учебы и тысячи часов тренировок сделали свое дело - теперь я могу с гордостью сказать, что я доволен качеством своих услуг.
Мои Услуги:
- Прототипирование сайтов
- Создание дизайн макета сайта в Photoshop
- Верстка сайтов из макета
- Создание продающих LandingPage
- Посадка сайта на CMS/CMF MODX
- Написание продающих текстов
- Контекстная реклама
- SEO оптимизация
Чему я научился за столь длинный путь - мои знания и навыки:
- Прототипирование сайтов
- Профессиональная работа в Photoshop
- Адаптивная верстка сайтов с использованием JavaScript в купе с jquery
- Создание веб-приложений с использованием Vue.js
- Базовые навыки работы с PHP
У вас есть проект для меня ?
В таком случае пишите мне, и мы доведем вашу идею
от прототипа до реализации.