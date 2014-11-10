Pestrika

Скворцов Pestrika

 
37 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Задача для специалиста на WordPress

    Есть перенесенный сайт http://fitnessomaniya.ru/ Он клон сайта http://moroz-investor.com/ Когда логинюсь на сайте фитнесомания в админку, редиректит на сайт мороз-инвестор и залогинивает тут. Нужно это дело исправить. 2 сайта должны ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать карту сайта (xml)

    Есть пхп движок сайта с базой данных. (движок самописный, сайт картинок с текстом) Нужен человек, который делал уже карты сайта для поисковых систем. Нужна xml карта сайта, что бы ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки сайта

    Добрый день. Есть сайт и проблема с чпу. Чпу отображается не в верном формате, необходимо это исправить. Сайт самописный. Оставьте контакты те кто хотел бы взять. Так же сразу готов выдать следующий пакет ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить баг на WordPress

    Добрый день. Есть сайт, нужно исправить баг. Бак заключается в том, что когда я гружу большую картинку, скажм 1000 на 5000 пикселей, у меня нет возможнсти выбрать превью для нее. Раньше ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подправить верстку.

    Добрый день. Есть задание на верстку. Необходимом поправить бока на самописном движке. Жду кординаты и примерный охват работ по цене . т3 прилагаю.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки на WP

    Нужно доработать блог. Из правок: Изменить фон сайта. Заменить логотип. Исправить баги при наборе текста Исправить иконки социальных сетей. (поставить другие) Загрузить фавикон :) ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт на фреймворке

    $350

    Добрый день.. Есть верстка сайта. Необходимо поставить на движок, подключить платежку, сделать личный кабинет. Сам сайт простой по функционалу

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Задача для специалиста на WordPress
WordPress
Все отлично!
Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработки на WP
WordPress
Четко поставленная задача = оперативно-качественное выполнение. Сотрудничеством доволен.
Было приятно работать. Программист с мозгами .правильным подходом . Адекватен. Будем работать далее. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Сайт на фреймворке
Корректное тех задание, заказчик всегда шел навстречу. Работать было комфортно. Рекомендую.
Александр полностью развеял мой стереотип что все программисты очень безответственные и всегда пропадают куда то. Сделал проект под ключ, не возникло даже нотки недовольства при работе с данным исполнителем. Только положительные эмоции. Особенно хочется отметит качество работы. Когда выкатывается функционал на сайт, то в 99% случаев он работает как надо, и не требуется еще куча времени что бы тыкать носом исполнителя в его же бока. Александр, сразу может предусмотреть возможные проблемы на шаг вперед. Это очень ценно. Я как заказчик с опытом работы около 8 лет, однозначно рекомендую данного исполнителя. Удачи и прибыльных заказчиков.
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