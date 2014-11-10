Александр полностью развеял мой стереотип что все программисты очень безответственные и всегда пропадают куда то. Сделал проект под ключ, не возникло даже нотки недовольства при работе с данным исполнителем. Только положительные эмоции. Особенно хочется отметит качество работы. Когда выкатывается функционал на сайт, то в 99% случаев он работает как надо, и не требуется еще куча времени что бы тыкать носом исполнителя в его же бока. Александр, сразу может предусмотреть возможные проблемы на шаг вперед. Это очень ценно. Я как заказчик с опытом работы около 8 лет, однозначно рекомендую данного исполнителя. Удачи и прибыльных заказчиков.