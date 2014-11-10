Есть перенесенный сайт http://fitnessomaniya.ru/ Он клон сайта http://moroz-investor.com/ Когда логинюсь на сайте фитнесомания в админку, редиректит на сайт мороз-инвестор и залогинивает тут. Нужно это дело исправить. 2 сайта должны ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть пхп движок сайта с базой данных. (движок самописный, сайт картинок с текстом) Нужен человек, который делал уже карты сайта для поисковых систем. Нужна xml карта сайта, что бы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть сайт и проблема с чпу. Чпу отображается не в верном формате, необходимо это исправить. Сайт самописный. Оставьте контакты те кто хотел бы взять. Так же сразу готов выдать следующий пакет ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть сайт, нужно исправить баг. Бак заключается в том, что когда я гружу большую картинку, скажм 1000 на 5000 пикселей, у меня нет возможнсти выбрать превью для нее. Раньше ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть задание на верстку. Необходимом поправить бока на самописном движке. Жду кординаты и примерный охват работ по цене . т3 прилагаю.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать блог. Из правок: Изменить фон сайта. Заменить логотип. Исправить баги при наборе текста Исправить иконки социальных сетей. (поставить другие) Загрузить фавикон :) ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $350
Добрый день.. Есть верстка сайта. Необходимо поставить на движок, подключить платежку, сделать личный кабинет. Сам сайт простой по функционалуВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад