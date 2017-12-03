Художник универсал

2D / 3D , живопись, рисунок. Всю жизнь работал в реальности ( встречи, рукопожатия, обсуждения) . Сейчас пробую эту биржу фрилансеров, как пойдет, для меня это новое :) Также занимался в жизни многим, от программирования микроконтроллеров и смартфонов, до ПК и WEB, легко со мной можно обсуждать детали на эту тему