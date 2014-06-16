Ищу хорошего администратора для раскрутки паблика в вк. Активное привлечение подписчиков, вовлечение их в обсуждение, создание интересных постов. в заявках писать оплату за месяц, примеры работ и желаемый бюджет на месяц на продвижение. никаких офферов, покупных ...