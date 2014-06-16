Ищу хорошего администратора для раскрутки паблика в вк. Активное привлечение подписчиков, вовлечение их в обсуждение, создание интересных постов. в заявках писать оплату за месяц, примеры работ и желаемый бюджет на месяц на продвижение. никаких офферов, покупных ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработан сервис интернет-копилки. Требуется оценить его цветовую гамму, с точки зрения ЦА (15-17 лет), удобство пользования для ЦА, оценка второго варианта дизайна (который еще не повесили). Итогом работы должны стать рекомендации по цветовой гамме, содержанию ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
написание статей на заданную тему (финансовая грамотность, эффективное управление деньгами, накопления, инвестиции, семейный бюджет), работа с администраторами тематических форумов и сайтов, размещение статей на тематических площадках, написание раздела сайта FAQ. Опыт работы журналистом приветствуется. Возраст значения ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад