Краткое резюме

3 года работы в компании "Тензор". Занимался разработкой программного обеспечение для автоматизации управления предприятием, для бухгалтерского и налогового учета, для работы с отчетностью, для сфер торговли и общественного питания.

1 год работы по фрилансу. Основные работы были в сфере верстки, доработки сайтов и написания telegram ботов.