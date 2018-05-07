Краткое резюме
3 года работы в компании "Тензор". Занимался разработкой программного обеспечение для автоматизации управления предприятием, для бухгалтерского и налогового учета, для работы с отчетностью, для сфер торговли и общественного питания.
1 год работы по фрилансу. Основные работы были в сфере верстки, доработки сайтов и написания telegram ботов.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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$7/час
от $7от 1 дня
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Базы данных
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$5/час
от $5от 1 дня
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Веб-программирование
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$7/час
от $7от 1 дня
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Контрольные, Задачи и Тесты
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$10/час
от $10от 1 часа
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Прикладное ПО
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$7/час
от $21от 1 дня
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Разработка игр
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга