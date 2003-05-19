Petrlll_88

Предоставляю качественный видеомонтаж.
Предоставляю качественный видеомонтаж.
В бывшем видеоблогер, вёл YouTube-канал.
Владею навыками правильного написания, устной речи, поставленный голос. Отлично пишу сочинения, особенно касательно научных тематик.
О монтаже:
Работаю на профессиональном и любительском уровне (приоритет: Adobe premiere pro), в зависимости от ваших желаний от слайд-шоу до тех видео, что вы видите на YouTube и др. подобных площадках (качество - цена).
Есть возможность на постоянной основе.
Есть вопросы? Нуждаетесь в качественном и недорогом монтаже видео - пишите .
Помимо всего прочего, также занимаюсь битмейкингом (написание битов), занимаюсь Воркаутом, саморазвитием в целом, люблю науку.