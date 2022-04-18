Моушн-дизайнер
Имею опыт в анимации логотипов, редактировании видео, 2D анимации. Я работаю в программах: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D.
Моя специализация: создание рекламных роликов, создание видеопрезентаций, анимация логотипов, видеоролики для социальных сетей (Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok), редактирование ваших готовых видеороликов.
Я учту все ваши пожелания и выполню работу на 100%.
Надеюсь, у нас останутся приятные впечатления от совместной работы!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Видеопрезентация нового сервиса17 просмотров
- Анимация логотипа Роддом №418 просмотров
- Продающее видео для вашего бренда19 просмотров
- Оригинальная анимация логотипа After Effects13 просмотров