Моушн-дизайнер

Имею опыт в анимации логотипов, редактировании видео, 2D анимации. Я работаю в программах: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D.

Моя специализация: создание рекламных роликов, создание видеопрезентаций, анимация логотипов, видеоролики для социальных сетей (Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok), редактирование ваших готовых видеороликов.

Я учту все ваши пожелания и выполню работу на 100%.

Надеюсь, у нас останутся приятные впечатления от совместной работы!