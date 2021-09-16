PetrovIjob

Мне 23 года, начинающий видеомонтажер, смогу сделать промо-ролики, небольшие проектные видео, ролики на Youtube. Работаю в:
● Adobe Premiere Pro (склейка, (базовый) цветокор, саунд-дизайн)
● AE (немного знаком, редактирование шаблонов)
Что я могу:
● Ролики для Youtube/Instagram.
● Монтаж мероприятия (реклама, видеоблог, промо, семейное видео, корпоратив, и т. д.)
Готов браться за работу ЛЮБОЙ сложности, т. к есть желание выходить на новый уровень развития в монтаже, легко нахожу общий язык, и обговариваю работу с непосредственными заказчиками.
● МОЕ НЕБОЛЬШОЕ ПОРТФОЛИО:
https://vimeo.com/user148625625
https://www.youtube.com/channel/UCLSUjA92cEFyV91dHej2b7w/videos
Действие аккаунта приостановлено!