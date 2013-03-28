3D Графика высокого качества, для вас!
• Фриланс это мой основной источник дохода, поэтому я очень дорожу своими клиентами и своей репутацией.
• Обратившись ко мне вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен качественно и в срок.
• К каждому проекту я отношусь со всей серьезностью и прорабатываю его до мелочей.
• Главная цель для меня это 3D Графика которая на 110% отвечает вашим потребностям и окупает свою стоимость.
• Я 3D художник и люблю сове дело, поэтому постоянно повышаю уровень своего мастерства и качество работ.
Мои услуги:
- Дизайн проект жилых и общественных интерьеров
Экстерьерная визуализация и разработка дизайна фасадов домов.
Предметная визуализация
Создание сочной привлекающей внимание 3D графики для рекламных материалов
3D Анимация
3D презентация вашего продукта
Создание игровых объектов
- 3ds Max
Mudbox
AutoCAD Architecture
Adobe Photoshop
SketchUp
- Альфа - Банк
Сбербанк
Яндекс деньги
Pay Pal
Портфолио
- Спальня395 просмотров
- Салон Даллас300 просмотров
- Жилая комната кабинет 011294 просмотра
- Жилая комната кабинет 021327 просмотров