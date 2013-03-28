Petrov_KD

Петров Petrov_KD

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
3D Графика высокого качества, для вас!

3D Графика высокого качества, для вас!

• Фриланс это мой основной источник дохода, поэтому я очень дорожу своими клиентами и своей репутацией.

• Обратившись ко мне вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен качественно и в срок.

• К каждому проекту я отношусь со всей серьезностью и прорабатываю его до мелочей.

• Главная цель для меня это 3D Графика которая на 110% отвечает вашим потребностям и окупает свою стоимость.

• Я 3D художник и люблю сове дело, поэтому постоянно повышаю уровень своего мастерства и качество работ.

Мои услуги:

    Дизайн проект жилых и общественных интерьеров

    Экстерьерная визуализация и разработка дизайна фасадов домов.

    Предметная визуализация

    Создание сочной привлекающей внимание 3D графики для рекламных материалов

    3D Анимация

    3D презентация вашего продукта

    Создание игровых объектов

В каких программах я работаю:

    3ds Max

    Mudbox

    AutoCAD Architecture

    Adobe Photoshop

    SketchUp

Способы оплаты:

    Альфа - Банк

    Сбербанк

    Яндекс деньги

    Pay Pal

Я работаю по предоплате 30%

Портфолио

Отзывы заказчиков

egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделать 3D-модель памятника по фото
Павел очень понравился! Сделал все быстро, качественно, понимает все с полуслова! Мои рекомендации!
Очень доволен сотрудничеством! Все четко и по делу.
Ответный отзыв