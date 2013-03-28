3D Графика высокого качества, для вас!

3D Графика высокого качества, для вас!

• Фриланс это мой основной источник дохода, поэтому я очень дорожу своими клиентами и своей репутацией.

• Обратившись ко мне вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен качественно и в срок.

• К каждому проекту я отношусь со всей серьезностью и прорабатываю его до мелочей.

• Главная цель для меня это 3D Графика которая на 110% отвечает вашим потребностям и окупает свою стоимость.

• Я 3D художник и люблю сове дело, поэтому постоянно повышаю уровень своего мастерства и качество работ.

Мои услуги:

Дизайн проект жилых и общественных интерьеров Экстерьерная визуализация и разработка дизайна фасадов домов. Предметная визуализация Создание сочной привлекающей внимание 3D графики для рекламных материалов 3D Анимация 3D презентация вашего продукта Создание игровых объектов

3ds Max Mudbox AutoCAD Architecture Adobe Photoshop SketchUp