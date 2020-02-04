Валерия PetrovaValeriaPetrovaValeria
27 летРоссия/Владивосток
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
"3D моделирование - это когда собственное хобби перерастает в образ жизни"
-Разработка сценических конструкций/ разработка 3D моделей площадок/ оформление технической документации
-Рисую небольшие иллюстрации / экспресс портреты/ делаю оформление презентаций
Навыки: AutoCAD 3D
AdobeInDesign
CorelDraw
Vectornator (iPad)
Procreate (iPad)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иллюстрации94 просмотра
- Чертежи и схемы130 просмотров