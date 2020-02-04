"3D моделирование - это когда собственное хобби перерастает в образ жизни"

-Разработка сценических конструкций/ разработка 3D моделей площадок/ оформление технической документации

-Рисую небольшие иллюстрации / экспресс портреты/ делаю оформление презентаций

Навыки: AutoCAD 3D

AdobeInDesign

CorelDraw

Vectornator (iPad)

Procreate (iPad)