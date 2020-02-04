PetrovaValeria

Валерия PetrovaValeria

 
27 летРоссия/Владивосток
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
"3D моделирование - это когда собственное хобби перерастает в образ жизни"

-Разработка сценических конструкций/  разработка 3D моделей площадок/ оформление технической документации 

-Рисую небольшие иллюстрации / экспресс портреты/ делаю оформление презентаций

Навыки:    AutoCAD 3D

                 AdobeInDesign

                 CorelDraw

                 Vectornator (iPad)

                 Procreate    (iPad)

           

AutoCADCorelDRAW3D-модель
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