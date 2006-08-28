Фото-презентация компьютерного класса

Образование: два высших образования ЗакончилМакеевский экономико-гуманитарный институт по специальности «Экономика государственный педагогический университет по специальности «Информационные технологии в управлении и обучении», квалификация – инженер-педагог,

преподаватель компьютерных дисциплин в сфере информационных технологий (2011-2014гг.)

Опыт работы 28.08.2006 год – принят на должность экономиста по труду в планово-экономический отдел Амвросиевской центральной районной больницы;02.04.2007 год –принят на должность слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряд(временно, на сезон);20.12.2007 год –принят на должность лаборанта в Амвросиевский индустриальный техникум (временно);20.09.2008 год –переведен на должность лаборанта с высшим образованием в Амвросиевский индустриальный техникум; 01.02.2009 год –переведено на должность специалиста первой категории в Амвросиевский индустриальныйтехникум

2009 год – выполнял обязанности на должностиинженера по охране труда вАмвросиевском индустриальном техникуме

Курсы повышения квалификации и прохождение обучения1.Повышение квалификации по предметам специальности «Экономика пред-приятия»:

свидетельство о повышении квалификации 12СПК 658163 (12.04.2010г. – 24.04.2010г.)

в высшем учебном заведении Государственный институт подготовки и переподготовки

кадров промышленности (регистрационный номер 2009-116)2.Прохождение обучения по проверке знаний по охране труда при Министерстве образования и науки Украины (протокол от 18 сентября 2008г. № 3; протокол от 15 сентября 2001г. № 3)3.Прохождение двухнедельных курсов по обучению и проверке знаний в области охраны труда в Институте последипломного образования инженерно-педагогических работников города Донецка (удостоверение № 53)

Специальныеумения и навыки

Быстрыйнабор текста, создание электронных курсов по предметам, создание тестовых

заданий по предметам, знание Photoshop, Corel Draw,монтаж видео в программе Vegas Pro, создание и администрирование веб-сайтов.

Статус временного убежища в РоссийскойФедерации с августа 2014 года и по 2015 год.