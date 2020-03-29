Запись песен либо демо по вашим заготовкам, озвучивание.

Начинающий музыкант, 1 год работы над собственными произведениями. Занимаюсь сведением, мастерингом трэков. Работаю в Ableton Live. Так же занимаюсь озвучкой каких либо материалов, запись песен на ваши заготовки (минус, текст). Пишу текста песен. Буду рад плодотворному сотрудничеству)))