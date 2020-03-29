Запись песен либо демо по вашим заготовкам, озвучивание.
Начинающий музыкант, 1 год работы над собственными произведениями. Занимаюсь сведением, мастерингом трэков. Работаю в Ableton Live. Так же занимаюсь озвучкой каких либо материалов, запись песен на ваши заготовки (минус, текст). Пишу текста песен. Буду рад плодотворному сотрудничеству)))
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Портфолио
- Примеры песен124 просмотра
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга