Оперативное выполнение ГАРАНТИРУЮ! Работаю 24/7

Меня зовут Дарья!

Сегодня я помогаю бизнесу выйти на

новый уровень! Я определю smm-стратегию, сформирую концепцию продвижения. Понимаю психологию современного покупателя, даю аудитории то, что им интересно. Создаю интерактивный контент (акции, конкурсы, мероприятия, опросы). Рекламирую группу на тематических площадках и форумах. Работаю с отзывами и формирую репутацию бренда. Увеличиваю целевой трафик.

Smm-продвижение (создание и ведение соц. сетей для бизнеса анализ ЦА и конкурентов, подбор хэштегов, шапка профиля, единая лента, контент-план

landing Page (создание с 0 под ключ, адаптация под устройства, индексирование.)

Таргетинг