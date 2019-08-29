Создание сайтов

Здравствуйте! Pex Web Studio – небольшая команда опытных веб-программистов. Мы специализируемся на создании сайтов-визиток, Landing page и корпоративных сайтов. Мы разрабатываем сайты с нуля, а также дорабатываем Ваши сайты, наполняем контентом и тп.

Работаем с WordPress. Основной принцип нашей работы: сделать качественно и в срок. Не беремся за заказ, если не можем сделать в указанные сроки.

Используемые технологии: HTML5, CSS3, Bootstrap4, JS,jQuery, LESS, SASS, Gulp, PHP, MySQL и др.