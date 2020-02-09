PhAlexySuvorov

Алексей Суворов PhAlexySuvorovPhAlexySuvorov
25 летРоссия/Кострома
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фотограф/ Ретушер :
Занимаюсь фотографией с 2017 года. Имею опыт съемки различных жанров - студийная съемка, модельные тесты, постановочная съемка, пейзажи.
Развиваю навыки различной сложности ретуши и цветокоррекции.
• обработка фотографий;
• фотосъемка при естественном освещении;
• ретушь фотографий;
• портретная съемка.
• осуществление съемок в различных условиях;
• студийная съемка.
Используемая техника:
• фотоаппараты: Canon 5D mark II
• объективы: Canon ef 85 mm 1.8 .
• вспышка : Canon speedlite 430 EX
• доп.оборудование.
Действие аккаунта приостановлено!