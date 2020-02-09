PhAlexySuvorov

Алексей Суворов PhAlexySuvorov

 
25 летРоссия/Кострома
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Фотограф/ Ретушер :

Занимаюсь фотографией с 2017 года. Имею опыт съемки различных жанров - студийная съемка, модельные тесты, постановочная съемка, пейзажи.

Развиваю навыки различной сложности ретуши и цветокоррекции.

• обработка фотографий;

• фотосъемка при естественном освещении;

• ретушь фотографий;

• портретная съемка.

• осуществление съемок в различных условиях;

• студийная съемка.

Используемая техника:

• фотоаппараты: Canon 5D mark II 

• объективы: Canon ef 85 mm 1.8 .

• вспышка : Canon speedlite 430 EX

• доп.оборудование.

Ретушь фото