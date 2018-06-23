Машиностроитель

Ведущий-инженер конструктор в области машиностроения. Профильное проектирование намоточного, крутильного и грузоподъемного оборудования (лебедки, приемно-отдающие устройства, намоточные станки, различные грузоподъемные механизмы). Внушительный опыт проектирования оснастки и вспомогательного оборудования для производства (штампы,формы для литья пластмасс, измерительное оборудование).Выполнение работ по проектированию металлоконструкций. Опыт работы с военной и гос. приемкой. Выполнение расчетной, эксплуатационной и производственной документации по ЕСКД, ГОСТ и другой нормативной документации. Отличное знание методов металлообработки. Возможность разработки устройств под конкретное производственное оборудование.