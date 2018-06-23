Машиностроитель
Ведущий-инженер конструктор в области машиностроения. Профильное проектирование намоточного, крутильного и грузоподъемного оборудования (лебедки, приемно-отдающие устройства, намоточные станки, различные грузоподъемные механизмы). Внушительный опыт проектирования оснастки и вспомогательного оборудования для производства (штампы,формы для литья пластмасс, измерительное оборудование).Выполнение работ по проектированию металлоконструкций. Опыт работы с военной и гос. приемкой. Выполнение расчетной, эксплуатационной и производственной документации по ЕСКД, ГОСТ и другой нормативной документации. Отличное знание методов металлообработки. Возможность разработки устройств под конкретное производственное оборудование.
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Отзывы заказчиков
$430
10 баллов
7 лет назад
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Чертежи и Схемы
1 отзыв
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга