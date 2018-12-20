Phantom_86

Профессиональный Фотомонтаж и Обработка Фото

Профессионально выполню:-Фотомонтаж любой сложности ( замена одежды, предметов, подстановка предметов, удаление лишних объектов на фото (люди на заднем фоне, мусор). замена цвета объектов, цвета одежды, цвет глаз, цвет волос и т. д. )-Удалю/Заменю фон- Выполню коррекцию фигуры (по желанию).- Обработаю ваши фотографии в различных АРТ стилях. (Винтаж, ПинАп, Маслянная живопись, Дрим, Мульт и другие стили по вашему желанию.- Ретуширование кожи- Удалю дефекты кожи (шрамы, родинки, веснушки, прыщи и т. д. )- Разглажу кожу от морщин- Добавлю загар кожи/приятный оттенок- Выполню цветокоррекцию/светокоррекцию- Тонирование- Устраню эффект красных глаз- Кадрирование