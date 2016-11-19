Видео-дизайнер

Итак, это Pharsyde.

Я работаю в этой сфере более 2 лет.

Стараюсь делать качественный контент с максимальным качеством изображения.

Выполняю заказы за максимально короткие сроки.

Работаю в следующий программах: Sony Vegas Pro, Adobe After Effects.

Основная деятельность: fragmovie и fragclips по различным играм.

Некоторые из моих работ вы можете увидеть, перейдя на мой канал на YouTube:

http://www.youtube.com/c/PharsydeGaming

Я жду ваших заказов, друзья!!!