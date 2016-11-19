Видео-дизайнер
Итак, это Pharsyde.
Я работаю в этой сфере более 2 лет.
Стараюсь делать качественный контент с максимальным качеством изображения.
Выполняю заказы за максимально короткие сроки.
Работаю в следующий программах: Sony Vegas Pro, Adobe After Effects.
Основная деятельность: fragmovie и fragclips по различным играм.
Некоторые из моих работ вы можете увидеть, перейдя на мой канал на YouTube:
http://www.youtube.com/c/PharsydeGaming
Я жду ваших заказов, друзья!!!
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