Phibs

Ирина Ком Phibs

 
37 летУкраина/Мариуполь
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Написание студенческих работ и переводы.

Иностранные языки:

- греческий - высокий уровень,

- английский - высокий уровень,

- украинский - высокий уровень.

Список дисциплин:

- новогреческий язык,

- английский язык,

- теория и практика перевода,

- стилистика,

- языкознание.

Типы работ:

- реферат,

- курсовая,

- диплом,

- контрольная по переводу и языку.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
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#2217
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#5091