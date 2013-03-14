Написание студенческих работ и переводы.
Иностранные языки:
- греческий - высокий уровень,
- английский - высокий уровень,
- украинский - высокий уровень.
Список дисциплин:
- новогреческий язык,
- английский язык,
- теория и практика перевода,
- стилистика,
- языкознание.
Типы работ:
- реферат,
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- контрольная по переводу и языку.
Портфолио
- Перевод греческий-украинский124 просмотра
- Перевод украинский-греческий104 просмотра
- Перевод русский-английский137 просмотров
- Перевод английский-русский140 просмотров
- Курсовая работа по английскому языку161 просмотр
- Дипломная работа по педагогике134 просмотра
- Реферат по русскому языку259 просмотров
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