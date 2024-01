переводчик в сфере профессиональных коммуникаций

Здравствуйте!

Гурьев Вячеслав

Цель:

- получить работу в должности, которая помогла бы накопить практические навыки согласно полученного образования;

Образование:

-2002-2007 гг. Тихоокеанский государственный университет, Институт экономики и управления, специальность – экономика и управление на предприятии в лесном комплексе, квалификация – экономист-менеджер, средний балл 4,8.

2004-2007 гг. Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный институт отраслевых технологий, специальность – переводчик в сфере профессиональных коммуникаций, квалификация – переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (дополнительно к квалификации экономист-менеджер), средний балл 4,86.

Тема дипломного проекта: «Timber Demand and Supply». «Спрос и предложение на древесину (на современных рынках)».

09.01.2006-03.03.2006 разговорная практика EF International School of English Auckland New Zealand (Upper Intemediate Level).

Личные качества:

-хорошо развито чувство ответственности и долга;

-самодостаточен и легко обучаем;

-скромен, порядочен, честен;

-веду активный образ жизни

ПРИМЕР ПЕРЕВОДА:

SHORT-RUN TIMBER DEMAND AND SUPPLY

Timber demand for a given period refers to stumpage quantities that some group would purchase for harvesting at different stumpage prices. Graphically, that's a downward-sloping demand curve of stumpage price over quantity demanded. In economics, for both demand and supply, the short run is the period when some inputs are fixed: for demand, these are inputs like the number of consumers, their incomes and preferences, or advertising. With short-run wood product demand curves for one year, we're holding all shifters constant and allowing only the product price and quantity consumed to vary.

Краткосрочные спрос и предложение на древесину.

Спросом на древесину за данный период считается объем сырья на корню, который некоторая группа купила бы, чтобы заготовить по разной цене на сырье на корню. Графически это ниспадающая кривая спроса на определенную цену для необходимого объема. В экономике, и для спроса и для предложения краткосрочный период – это период когда некоторые потребности ограничены: для спроса эти потребности равны числу потребителей, их доходам и предпочтениям или рекламе. С краткосрочными кривыми спроса на продукты деревообработки (сроком до одного года) мы считаем все факторы влияния постоянными, а изменяющимися – только цену на продукт и количество.