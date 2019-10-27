Разработка средств автоматизации торговых процессов

Имею достаточно большой практический опыт в алготрейдинге , и трейдинге в общем.

Основная специализация - это автоматизация торговых процессов, торговые роботы, индикаторы, скрипты, фильтры, сканеры и т.п.

Есть опыт разработок для MetaTrader 4, MetaTrader 5, ThinkOrSwim, QUIK, Fusion/BlackWood Pro, Sterling Trader, ROX, AmiBroker.

Также, я являюсь специалистом в разработке торговых роботов для криптобирж. В моем портфолио есть торговые роботы для криптовалютных бирж EXMO, BitFlip, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Binance, платформы CoinIgy.

Если Вашей платформы нет в этом списке, это не проблема, если есть средства автоматизации, тогда я сделаю Ваш заказ

Индивидуальный подход к каждому заказчику, задачи любой сложности.

Мой сайт: https://AlgoTrading.center/