Имею достаточно большой практический опыт в алготрейдинге , и трейдинге в общем.
Основная специализация - это автоматизация торговых процессов, торговые роботы, индикаторы, скрипты, фильтры, сканеры и т.п.
Есть опыт разработок для MetaTrader 4, MetaTrader 5, ThinkOrSwim, QUIK, Fusion/BlackWood Pro, Sterling Trader, ROX, AmiBroker.
Также, я являюсь специалистом в разработке торговых роботов для криптобирж. В моем портфолио есть торговые роботы для криптовалютных бирж EXMO, BitFlip, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Binance, платформы CoinIgy.
Если Вашей платформы нет в этом списке, это не проблема, если есть средства автоматизации, тогда я сделаю Ваш заказ
Индивидуальный подход к каждому заказчику, задачи любой сложности.
Мой сайт: https://AlgoTrading.center/
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