PhoenixDreams

Переводчик английского языка

Письменный перевод — в любых объемах оперативно и качественно.

Я профессиональный переводчик, давно специализирующийся на английском языке, переводя тексты на свой родной русский язык.

Имея большой опыт, я гарантирую точность и правильность перевода с сохранением структуры и стилистики исходного текста, а также, полную конфиденциальность информации. Хотелось бы уточнить, что я специализируюсь на переводе с английского языка на русский, поскольку именно специализация на переводе с конкретного языка может гарантировать высокое качество данной услуги.

В настоящее время я официально являюсь сотрудником компании, занимающейся локализацией медицинского программного обеспечения, и прекрасно ориентируюсь в специфической лексике. Большинство моих работ охватывает широкий спектр специализированных областей, и я готова к решению практически любой задачи. Вы можете убедиться в этом, просмотрев мое портфолио.

Я осуществляю письменный перевод с английского языка на русский по следующим направления:

• технический перевод

• личная и деловая переписка (включая перевод документов, договоров)

• перевод веб-ресурсов и программного обеспечения

• перевод художественной литературы

Я гарантирую:

- высокое качество перевода

- оперативность, верность и конфиденциальность перевода

Письменный и устный последовательный перевод во время презентаций, встреч, на рабочих производственных площадках, большой опыт работы со специфической лексикой и терминологией ПО.

Большинство работ по переводу охватывает широкий спектр специализированных областей, что не вызывает никаких затруднений.

Так же имеется немалый опыт работы фрилансером по переводу технической и художественной литературы, иностранных статей для журналов и книг. Для каждого отдельного заказчика ведется отдельный глоссарий, который пополняется в процессе работы и сотрудничества.

В свободное время увлекаюсь веб-дизайном и компьютерной графикой, имею сертификаты прохождения курсов веб-мастера и дизайнера на ПК, что, в настоящее время, позволило мне разработать и создать свой собственный скромный сайт переводчика http://phoenixdreams.ru/

Контакты:

e-mail: [email protected]

ICQ: 223411246

Skype: translator.phoenixdreams