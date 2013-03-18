PhoenixDreams

Письменный перевод — в любых объемах оперативно и качественно.
Я профессиональный переводчик, давно специализирующийся на английском языке, переводя тексты на свой родной русский язык.
Имея большой опыт, я гарантирую точность и правильность перевода с сохранением структуры и стилистики исходного текста, а также, полную конфиденциальность информации. Хотелось бы уточнить, что я специализируюсь на переводе с английского языка на русский, поскольку именно специализация на переводе с конкретного языка может гарантировать высокое качество данной услуги.
В настоящее время я официально являюсь сотрудником компании, занимающейся локализацией медицинского программного обеспечения, и прекрасно ориентируюсь в специфической лексике. Большинство моих работ охватывает широкий спектр специализированных областей, и я готова к решению практически любой задачи. Вы можете убедиться в этом, просмотрев мое портфолио.
Я осуществляю письменный перевод с английского языка на русский по следующим направления:
• технический перевод
• личная и деловая переписка (включая перевод документов, договоров)
• перевод веб-ресурсов и программного обеспечения
• перевод художественной литературы
Я гарантирую:
- высокое качество перевода
- оперативность, верность и конфиденциальность перевода
Письменный и устный последовательный перевод во время презентаций, встреч, на рабочих производственных площадках, большой опыт работы со специфической лексикой и терминологией ПО.
Большинство работ по переводу охватывает широкий спектр специализированных областей, что не вызывает никаких затруднений.
Так же имеется немалый опыт работы фрилансером по переводу технической и художественной литературы, иностранных статей для журналов и книг. Для каждого отдельного заказчика ведется отдельный глоссарий, который пополняется в процессе работы и сотрудничества.
В свободное время увлекаюсь веб-дизайном и компьютерной графикой, имею сертификаты прохождения курсов веб-мастера и дизайнера на ПК, что, в настоящее время, позволило мне разработать и создать свой собственный скромный сайт переводчика http://phoenixdreams.ru/
Контакты:
e-mail: [email protected]
ICQ: 223411246
Skype: translator.phoenixdreams