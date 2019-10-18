Перевод с английского на русский и обратно

Разговорный уровень английского языка. 2 высших образования. Физико-техническое и биологическое. Делаю перевод научных статей. Отзывы. Комментарии. Описание товара. Характеристики товара. Так же могу выехать заграницу в качестве личного переводчика. Часто бываю во Франции, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Украине. Цена зависит от сложности текста и сроков исполнения. Обычно берусь за работу не ниже 4$ pf 1000 знаков без пробелов. Обычно принимаю оплату в крипте или в гривне на карту Приватбанка.