Качественный и методичный подход со знанием дела.

Работаю с PHP порядка 5 лет, знаю ООП не по наслышке, использую адекватные меры для достижения целей (не люблю охотиться за мухами с огнеметом), поэтому с алгоритмитизацией проблем не возникает. Работаю как со своими библиотеками, так и со сторонними фреймворками (MVC ofc).

Уважительно отношусь к заказчику и его мнению, предлагаю альтернативные подходы к решению задачи, если таковые имеются. В проект погружаюсь целиком и полностью, что гарантирует качество и скорость выполнения.

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Имеется собственный профессиональный хостинг-проект, на котором размещаются тестовые варианты работы, либо, при заказе хостинга под выполненный проект - скидка на размещение сайта.

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В дополнении ко всему:

-Прекрасно знаю divcss-верстку (кроссбраузерность и никак иначе!)

-Имею дело с jquery/AJAX

-Уверенно работаю в *nix. (Настройка Apache, lighttpd, mySQL, различных модулей и т.д.)

-Опыт взаимодействия с XML, JSON(P)