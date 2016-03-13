Photo-Smile

Евгений Photo-Smile

 
37 летУкраина/Кривой Рог
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественная ретушь фотографий

     Здравствуйте!

   Предлагаю Вашему вниманию следующий перечень услуг :

  •  качественная ретушь фотографий;
  • цвето- и светокоррекция;
  • творческая обработка снимков;
  • обтравка предметов;
  • восстановление старых снимков;
  • окрашивание ч/б фотографий;
  • коллажирование снимков;
  • ресайз фотографий;
  • коррекция водных знаков ( добавление, удаление).
Также я занимаюсь непосредственно фотографией. 

    Ознакомиться с моими фото-работами вы можете:

Ретушь фото