Photo-Smile

Качественная ретушь фотографий
Здравствуйте!
Предлагаю Вашему вниманию следующий перечень услуг :
- качественная ретушь фотографий;
- цвето- и светокоррекция;
- творческая обработка снимков;
- обтравка предметов;
- восстановление старых снимков;
- окрашивание ч/б фотографий;
- коллажирование снимков;
- ресайз фотографий;
- коррекция водных знаков ( добавление, удаление).
Ознакомиться с моими фото-работами вы можете:
- на моем сайте: http://johns-photo.wix.com/john-photo?fb_ref=Default ;
- на странице FB: https://www.facebook.com/jo.zed.18 ;
- на сайте 500 рх: https://500px.com/jozed1