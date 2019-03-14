Дмитрий Photoshop_AvatarPhotoshop_Avatar
30 летРоссия/Каменск-Шахтинский
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
ОБРАБОТАЮ ТВОИ ФОТОГРАФИИ)
Привет мой друг, хочу предложить свои услуги по обработке твоих фотографий в программе Photoshop: ретушь, добавление эффектов, вставка (вырезка) объектов, пластика (например "похудение") и многое другое. Постараюсь удовлетворить пожелания заказчика.
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Портфолио
- Обработка фотографии.39 просмотров
- Обработка фотографий.43 просмотра