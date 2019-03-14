ОБРАБОТАЮ ТВОИ ФОТОГРАФИИ)

Привет мой друг, хочу предложить свои услуги по обработке твоих фотографий в программе Photoshop: ретушь, добавление эффектов, вставка (вырезка) объектов, пластика (например "похудение") и многое другое. Постараюсь удовлетворить пожелания заказчика.