Веб-дизайнер на Tilda

Меня зовут Ирина, живу в России, город Самара. Мне 22 года. Закончила строительный университет по направлению дизайн. После окончания университета, захотела заниматься веб-дизайном, закончила специальные курсы и продолжаю изучать что-то новое. На данный момент занимаюсь созданием сайтов, ( одностраничный, многостраничный, интернет магазины, лендинг, делаю анимацию, подключаю все необходимые кнопки).

Всегда хвалили учителя и педагоги за креативность, ответственность, за хороший вкус и чувство стиля.