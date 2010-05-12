Предоставляю услуги по верстке макетов дизайна и интегрирую их в любой движок.

Верстаю исключительно div'ами (блоками) без таблиц!

В совершенстве владею HTML и CSS. Знание технологий: XML, WML, PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, Smarty.

Работаю с множеством различных CMS (систем управления контентом), как с коробочными, так и с самописными!

Готовая верстка успешно проходит валидацию (W3C) как HTML/XHTML так и CSS.

Одинаковое отображение в браузерах: IE6, IE7, IE8, Opera, FireFox, Safari, Google Chrome и др.

Предоставляю услуги по созданию сайтов на базе:

- Интернет-магазин: WebAsyst, Shop-script, Melbis Shop, NetCat, ABO.CMS, HostCMS, PHPShop, UMI.CMS, osCommerce, и др.

- Корпоративный сайт: NetCat, HostCMS, ABO.CMS, s.Builder, MODx, UMI.CMS, Joomla (Mambo, Joostina), 1С Bitrix, и др.

- Сайт-визитка: NetCat, HostCMS, ABO.CMS, s.Builder, MODx, UMI.CMS, Joomla (Mambo, Joostina), и др.

- Блог / Новости / Каталог: WordPress, ModX, DLE, Explay, Joomla (Mambo, Joostina), и др.

Дополнительно:

Рисую дизайны для сайтов, проверяю сайты на юзабилити, составляю план для юзабилити сайта.

Работы выполняю качественно, точно в оговоренный срок.

В портфолио работы добавляю только с разрешения заказчика. Поэтому очень многие отсутствует.

В роли заказчика на сервисе выступаю как правило в тех проектах, по которым либо нет времени заниматься, либо отсутствуют или недостает знаний.

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