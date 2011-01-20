Фотограф, переводчик (испанский, английский языки), экскурсовод

По образованию я экскурсовод со знанием иностранных языков - испанский, английский и французский языки. Занималась письменными переводами, а также переводом сериалов на ТРК "Петербург". Уже 7 лет - репетитор по испанскому и английскому языкам. 5 лет - гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам, постоянно общаюсь с иностранцами.

3 года также занимаюсь фотографией: студийная, свадебная, рекламная, репортажная съемка. Есть своя небольшая студия. Постоянно продолжаю обучение на мастер-классах и индивидуальных занятиях у фотографов.