PicturePencil

Александр Подшивалов PicturePencil

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
За текст и анимацию!

Если хотите: 

  • Привлекать новую аудиторию;
  • Удерживать имеющуюся;
  • Направлять читателей и зрителей в нужном направлении;
Готов предоставить свои услуги:

  • Написание продающих текстов;
  • Наполнение постов;
  • Редактирование статей;
  • Анимация в Adobe AE;
  • монтаж в Adobe Pr pro.
Открыт для обратной связи.

Telegram: @alex_cool

Портфолио в инстаграмме: https://www.instagram.com/alicoorncorp/

Портфолио по текстам:

www.instagram.com/estetdveri_uz/?hl=ru

Инстаграмм Estet Doors: t.me/AllianceCredit

Alliance Credit: www.facebook.com/Salmauz-463224074461129/?modal=admin_todo_tour

Магазин лекарственных средств SalmaUz: www.facebook.com/byqassap/

Семейный ресторан By-Qassap: www.facebook.com/DahuaTech-Urganch-196327574636980/

Магазин техники Dahua Tech: www.turon-avto.uz

Автосалон Turon Avto:alexandragold.uz