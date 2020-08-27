PicturePencil

За текст и анимацию!
Если хотите:
- Привлекать новую аудиторию;
- Удерживать имеющуюся;
- Направлять читателей и зрителей в нужном направлении;
- Написание продающих текстов;
- Наполнение постов;
- Редактирование статей;
- Анимация в Adobe AE;
- монтаж в Adobe Pr pro.
Telegram: @alex_cool
Портфолио в инстаграмме: https://www.instagram.com/alicoorncorp/
Портфолио по текстам:
www.instagram.com/estetdveri_uz/?hl=ru
Инстаграмм Estet Doors: t.me/AllianceCredit
Alliance Credit: www.facebook.com/Salmauz-463224074461129/?modal=admin_todo_tour
Магазин лекарственных средств SalmaUz: www.facebook.com/byqassap/
Семейный ресторан By-Qassap: www.facebook.com/DahuaTech-Urganch-196327574636980/
Магазин техники Dahua Tech: www.turon-avto.uz
Автосалон Turon Avto:alexandragold.uz