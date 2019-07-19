Копирайт, рерайт, переводы с английского на медицинскую тематику

ФИО: Даниленко Оксана Николаевна

Личные данные

Пол Женский

Возраст, лет 29 лет, 12.11.1979 г.р.

Регион Донецк, Украина

Контактная информация

Контактный телефон +380509880003, с 9.00 до 21.00

Адрес электронной почты [email protected]

ICQ 247438670

Пожелания к должности

Отрасль написание, а также перевод текстов на медицинскую тематику с английского на русский/украинский язык. (клинические исследования, выписки из историй болезни, популярная медицинская литература, научные статьи, монографии и пр.)

График работы удаленно, полный день, 7 дней в неделю, прием срочных заказов

Опыт работы

Профессиональный опыт 02/2005– 07/2008 (в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком)

Донецкий Национальный медицинский университет им. М.Горького, кафедра общей хирургии, ассистент кафедры

Обязанности: преподавание предмета на русском и английском языке (для иностранных студентов), подготовка методических рекомендаций, лекций, мультимедийных презентаций, корректировка письменных переводов, написание научных статей. Лечебная нагрузка: работа в стационаре общехирургического и проктологического профиля

Образование

Образование высшее медицинское

Учебные заведения - Донецкий Национальный медицинский университет им. М.Горького 1996-2002 гг, II медицинский факультет, специальность «Лечебное дело».

2002-2004 гг. интернатура при вышеуказанном ВУЗе, специализация – «хирургия».

2002-2004 гг. магистратура при вышеуказанном ВУЗе , ученая степень «Магистр медицины»

2004-2006 гг курсы английского языка при вышеуказанном ВУЗе, специальность: «Переводчик в области медицины»

Знание иностранных языков

Английский свободное понимание текста медицинской направленности, устное общение на медицинские темы

Дополнения и комментарии Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Adobe Acrobat, WinRAR, Internet Explorer, Outlook. Умение работать с поисковыми системами Яндекс, Google и др.

Доступ в Интернет через CDMA 3G модем МТС-Коннект, с 9.00 до 23.00, электронную почту проверяю раз в час.

Прочее:

Редактирование, коррекция текстов на медицинскую тематику

Написание статей на медицинскую тематику