ФИО: Даниленко Оксана Николаевна
Личные данные
Пол Женский
Возраст, лет 29 лет, 12.11.1979 г.р.
Регион Донецк, Украина
Контактная информация
Контактный телефон +380509880003, с 9.00 до 21.00
Адрес электронной почты [email protected]
ICQ 247438670
Пожелания к должности
Отрасль написание, а также перевод текстов на медицинскую тематику с английского на русский/украинский язык. (клинические исследования, выписки из историй болезни, популярная медицинская литература, научные статьи, монографии и пр.)
График работы удаленно, полный день, 7 дней в неделю, прием срочных заказов
Опыт работы
Профессиональный опыт 02/2005– 07/2008 (в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком)
Донецкий Национальный медицинский университет им. М.Горького, кафедра общей хирургии, ассистент кафедры
Обязанности: преподавание предмета на русском и английском языке (для иностранных студентов), подготовка методических рекомендаций, лекций, мультимедийных презентаций, корректировка письменных переводов, написание научных статей. Лечебная нагрузка: работа в стационаре общехирургического и проктологического профиля
Образование
Образование высшее медицинское
Учебные заведения - Донецкий Национальный медицинский университет им. М.Горького 1996-2002 гг, II медицинский факультет, специальность «Лечебное дело».
2002-2004 гг. интернатура при вышеуказанном ВУЗе, специализация – «хирургия».
2002-2004 гг. магистратура при вышеуказанном ВУЗе , ученая степень «Магистр медицины»
2004-2006 гг курсы английского языка при вышеуказанном ВУЗе, специальность: «Переводчик в области медицины»
Знание иностранных языков
Английский свободное понимание текста медицинской направленности, устное общение на медицинские темы
Дополнения и комментарии Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Adobe Acrobat, WinRAR, Internet Explorer, Outlook. Умение работать с поисковыми системами Яндекс, Google и др.
Доступ в Интернет через CDMA 3G модем МТС-Коннект, с 9.00 до 23.00, электронную почту проверяю раз в час.
Прочее:
Редактирование, коррекция текстов на медицинскую тематику
Написание статей на медицинскую тематику