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Сергей
Pik153
Pik153
61 год
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Валерий
astronweb
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
148 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
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Приятный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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