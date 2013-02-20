Статьи, тексты, интервью, репортажи

Главный редактор

Поиск новостных поводов для написания материалов. Контроль соблюдения политики издания, сроков выхода и формы подачи материалов. Ведение спецпроектов. Редактура материалов, написанных корреспондентами. Выставление материалов на сайт. Написание материалов по политическим, экономическим, общественным, научным и криминальным новостным событиям. Опрос политиков, экономистов и экспертов. Написание материалов по результатам пресс-конференций, интервью, общественных акций и презентаций.

Работа над увеличением количества активных пользователей в социальной сети. Разработка и продвижение концепции профессиональной социальной сети. Создание групп, дискуссий, клубов по интересам.

Решение административных и кадровых вопросов в редакционной части компании.