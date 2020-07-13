Pikhidko_arina

В свои 25 лет имею 2 полных образования:переводчик и юрист.Имею опыт общения с иностранцами,работала в офисе около 4-ёх лет поэтому имею опыт.

В свои 25 лет имею 2 полных образования:переводчик и юрист.Имею опыт общения с иностранцами,работала в офисе около 4-ёх лет поэтому имею определенный опыт в наборе текстовой информации не только непосредственно с текста но и с аудиозаписях и видео.