Видео редактор
Добрый день уважаемые клиенты.
Делаю монтаж видео с начала 2018 года в Adobe Premiere Pro, а также motion design, Adobe After Effects;
В основном работаю для платформ Youtube, Instagram.
- Соблюдаю сроки
- Индивидуальный подход
- Соблюдение ТЗ
- отбор "лучшего из" отснятого 16/9 для формата Youtube и Instagram
- редактирование
- экспорт видео в 4к и HD
- углубленное изучение кино и медиа
- имею опыт в организации изображений сцен и дизайна изображения
- готов реализовывать сумасшедшие идеи
- всегда готов учить новые приемы и техники и сейчас изучаю Adobe After Effect
Разговариваю на русском, украинском и польском языках. Английский - уровень B1.
С уважением Глеб Габинский.
Портфолио
- Бакалаврская работа в Германии78 просмотров
- Квартира в Германии67 просмотров
- Мясо, которое ты ешь70 просмотров
- Врачи ид*оты80 просмотров
- Работа в Германии: разбираем РЕАЛЬНЫЕ резюме86 просмотров
- Магистратура на АНГЛИЙСКОМ66 просмотров
- Учеба в Германии66 просмотров