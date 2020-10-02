Видео редактор

Добрый день уважаемые клиенты.

Делаю монтаж видео с начала 2018 года в Adobe Premiere Pro, а также motion design, Adobe After Effects;

В основном работаю для платформ Youtube, Instagram.

- Соблюдаю сроки

- Индивидуальный подход

- Соблюдение ТЗ

- отбор "лучшего из" отснятого 16/9 для формата Youtube и Instagram

- редактирование

- экспорт видео в 4к и HD

- углубленное изучение кино и медиа

- имею опыт в организации изображений сцен и дизайна изображения

- готов реализовывать сумасшедшие идеи

- всегда готов учить новые приемы и техники и сейчас изучаю Adobe After Effect

Разговариваю на русском, украинском и польском языках. Английский - уровень B1.

С уважением Глеб Габинский.