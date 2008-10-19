Предоставляю следующие услуги:
— разработка сайта «под ключ» (полный комплекс работ);
— дизайн веб-сайта (макет в *.psd);
— html-вёрстка дизайна (табличная и блочная);
— программирование (установка cms, каталоги, интернет-магазины и пр.);
— разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.);
Также предостовляю Полную раскрутку сайтов за небольшое количество вкремени с высоким качеством.
Перед началом разговора с нами сформулируйте, пожалуйста, задачу, которую Вам необходимо реализовать.