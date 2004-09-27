Верстальщик, Frontend-разработчик

Я - front-end developer с небольшим опытом некоммерческой разработки (5-6 месяцев). Закончила курсы в направлении front end разработки, имею опыт работы с HTML, CSS(SASS, SCSS), JavaScript, React, Redux, Bootstrap и другими библиотеками, REST API. Есть опыт сознания SPA. Есть опыт работы с Git. Работала с макетами Figma и Photoshop. Владею английским языком на уровне B1-B2. Я активно слежу и стараюсь применять на практике новые и современные тенденции, библиотеки. Сложности в работе - не пугают!