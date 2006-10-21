PimpMarkets

Скрипт управления видео файлами подробное тз в лс
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Есть несколько файлов в которых содержится информация в таком виде, разделители можно сделать любые: http://google.com http://google.com/pic.jpg title Нужно выбрать случайный файл, из этого файла выбрать 20 случайных строк без повторов. Далее есть php скрипт который делает перевод, ...Завершен8 лет назад
Содержат следующие элементы: 1) Лого - графика либо текстовое название домена, является ссылкой на главную страницу 2) 5 ссылок меню 3) тайтл - название видео 4) плейер - 854 на 480 пикселей 5) похожие видео - 50 тумб 240 на ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
а еще лучше помочь с регистрацией на китайском сайтеПереводы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
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Дано: скрипт тюб сайта, выдает поисковые результаты только при полном совпадении с поисковым запросом. Требуется: чтобы выводил результаты даже при неполном совпадении, как пример http://www.youtube.com/results?search_query=jyccciycikhcvk+test+gfzgrazztedzgВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Написать парсер http://siteexplorer.search.yahoo.com/. Знание специфики или опыт написания подобных скриптов.Закрыт15 лет назад
Привет, нужно написать скрипт. Необходимые знания и навыки, требуемые от программиста: многопоточность, использование шаблонов, редактирование, удаленный сервер. Язык написания пшп или перл. Максимальный срок исполнения 5-7 дней, более подробное задание тому, кто оставит заявку. Не ...Закрыт16 лет назад
Нужно найти и исправить косяк в пёрл скрипте(6кб). Суть проблемы: после обработки файла в конце каждой строки исчезает 1 символ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт, желательно на пшп, который будет загружать указаный файл, указаное количество раз. Возможность запуска через крон.Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад