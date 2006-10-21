PimpMarkets

Андрей PimpMarkets

 
43 годаАвстралия/Сидней
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Скрипт управления видео файлами
сотрудничаем второй раз, всё вовремя и грамотно, рекомендую Андрея как отличного заказчика.
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Написать php скрипт
Задача поставлена грамотно, моментальная оплата. После выполнения задания проект был расширен по просьбе заказчика с соответствующей доплатой. Всё отлично.
Справился!
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