PimpMarkets

Есть несколько файлов в которых содержится информация в таком виде, разделители можно сделать любые: http://google.com http://google.com/pic.jpg title Нужно выбрать случайный файл, из этого файла выбрать 20 случайных строк без повторов. Далее есть php скрипт который делает перевод, ...