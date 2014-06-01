Pinacollada

Недорого, пунктуально, 100% уникально

Среднее образование филологического профиля, опыт работы на ТВ корреспондентом, участие в создании и оформлении группы по продаже одежды для новорожденных. Тематика любая. Мои "коньки" - фитнес, красота и здоровье, правильное питание.

Опыта работы фрилансером и портфолио не имею, но очень хочу работать. Цена пока невысокая, после заключения сделки - гарантирую выполнение работы в конкретные установленные сроки, без предоплаты.

В данный момент учусь на 6 курсе университета по специальности Экономика и управление.

Стаж 10 лет в крупной парфюмерно-косметической компании: от продавца-стажера до менеджера структурного подразделения.